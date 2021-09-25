Владимир Путин предложил подумать о возможности проведения в России еще одного чемпионата мира по футболу
Президент РФ Владимир Путин предложил подумать о возможности организации в России еще одного чемпионата мира по футболу, пишет ТАСС.
Глава государства отметил, что в 2018 году чемпионат мира по футболу, проходивший в России, был организован на высшем уровне. В связи с этим президент предложил обдумать возможность проведения в стране еще одного чемпионата.
В 2018 году чемпионат мира проходил в России. Победу одержала сборная Франции. Российские футболисты смогли добраться до четвертьфинала. Игры следующего чемпионата пройдут с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
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