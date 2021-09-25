В США у домашнего хорька обнаружили коронавирус
Власти США сообщили о первом в стране случае коронавируса у домашнего хорька в штате Флорида, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства США (USDA).
По имеющейся информации, у животного обнаружились симптомы болезни: кашель и чихание. У хорька взяли биологические образцы, по результатам исследования которых наличие COVID-19 в его организме подтвердилось.
Специалисты считают, что хорёк заразился вирусом от человека.
Есть ли у вас водительские права?
«Street Workout Псков» приглашает жителей города на занятия по различным направлениям воркаута
Цены на услуги такси в России могут вырасти после введения новых ограничений для водителей
Псковичей предупредили об аварийном знаке «Пешеходный переход» на перекрёстке ул. Коммунальной и Восточного проезда
Бывший сотрудник службы охраны певицы Бритни Спирс рассказал о постоянном наблюдении за ней