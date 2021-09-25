В США у домашнего хорька обнаружили коронавирус

21:19, 25 сентября 2021, ПАИ

Власти США сообщили о первом в стране случае коронавируса у домашнего хорька в штате Флорида, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства США (USDA).

По имеющейся информации, у животного обнаружились симптомы болезни: кашель и чихание. У хорька взяли биологические образцы, по результатам исследования которых наличие COVID-19 в его организме подтвердилось.

Специалисты считают, что хорёк заразился вирусом от человека.