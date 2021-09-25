Цены на услуги такси в России могут вырасти после введения новых ограничений для водителей
Цены на услуги такси в России могут вырасти после введения новых ограничений для водителей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на автоэксперта Юрия Панченко.
Министерство транспорта предложило проверять таксистов на знание местности. Панченко отметил, что такое тестирование не приведёт к снижению количества аварий, а для ориентирования на местности всегда есть навигатор.
Он подчеркнул, что город, разумеется, знать необходимо, но в общих чертах. Автоэксперт считает, что в данном случае достаточно уметь отличить один район от другого, а конкретные знания не нужны.
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Цены на услуги такси в России могут вырасти после введения новых ограничений для водителей
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