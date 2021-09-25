«Street Workout Псков» приглашает жителей города на занятия по различным направлениям воркаута

22:48, 25 сентября 2021, ПАИ

«Street Workout Псков» приглашает жителей города на занятия по различным направлениям воркаута — Streetworkout, ОФП, подготовке к ГТО и соревнованиям. Об этом Псковскому агентству информации сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Занятия проходят в понедельник, среду, пятницу с 21:00 до 22:30 (от 7 лет и старше), во вторник и четверг с 16:00 до 17:30, а также в субботу с 15:00 до 16:00 (от 7 до 14 лет) по адресу Рижский проспект, 16, 4-й этаж.

Дополнительную информацию можно узнать в группе центра в соцсети «ВКонтакте».