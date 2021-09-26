Любителя виски задержала Росгвардия в Пскове
Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии задержала 20-летнего псковича, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Псковской облати.
26 сентября примерно в два часа ночи поступило сообщение, что в охраняемом магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.
Росгвардейцы немедленно выехали на место происшествия и задержали 20-летнего мужчину, который похитил из торгового зала бутылку виски.
По данному факту проводится проверка.
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