Любителя виски задержала Росгвардия в Пскове

09:31, 26 сентября 2021, ПАИ

Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии задержала 20-летнего псковича, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Псковской облати.

26 сентября примерно в два часа ночи поступило сообщение, что в охраняемом магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы немедленно выехали на место происшествия и задержали 20-летнего мужчину, который похитил из торгового зала бутылку виски.

По данному факту проводится проверка.