32-летняя женщина погибла при пожаре в Себеже
25 сентября в 9:40 в Себеже на улице Максима Горького обнаружили погибшую женщину, сообщает пресс-служба МЧС России по Псковской области.
В жилом доме в комнате площадью 3 х 4 м произошло возгорание. В комнате повреждены стена и потолочное перекрытие.
Женщину уже обнаружили погибшей. Предположительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём.
В этот же день в 12:05 сгорела хозяйственная постройка в Острове на улице Освобождения.
Удалось спасти многоквартирный жилой дом и хозяйственную постройку. Погибших и пострадавших нет.
Предположительная причина происшествия — короткое замыкание электропроводки внутри хозяйственной постройки.
В 14:25 в Великолукском районе в деревне Свинкино на улице Радужной сгорела баня изнутри по всей площади.
Спасли жилой дом, две постройки. Пострадавших нет.
Предположительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
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