32-летняя женщина погибла при пожаре в Себеже

09:43, 26 сентября 2021, ПАИ

25 сентября в 9:40 в Себеже на улице Максима Горького обнаружили погибшую женщину, сообщает пресс-служба МЧС России по Псковской области.

В жилом доме в комнате площадью 3 х 4 м произошло возгорание. В комнате повреждены стена и потолочное перекрытие.

Женщину уже обнаружили погибшей. Предположительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём.

В этот же день в 12:05 сгорела хозяйственная постройка в Острове на улице Освобождения.

Удалось спасти многоквартирный жилой дом и хозяйственную постройку. Погибших и пострадавших нет.

Предположительная причина происшествия — короткое замыкание электропроводки внутри хозяйственной постройки.

В 14:25 в Великолукском районе в деревне Свинкино на улице Радужной сгорела баня изнутри по всей площади.

Спасли жилой дом, две постройки. Пострадавших нет.

Предположительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.