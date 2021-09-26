«Продюсерский центр СО НКО» помогает некоммерческим организациям в реализации проектов

10:26, 26 сентября 2021, ПАИ

«Команда 2018» предлагает сотрудничество в рамках проекта «Продюсерский центр СО СНК», который стартовал в феврале 2021 года благодаря президентскому гранту.

Целью проекта является обеспечение взаимодействия не менее 30 устойчивых СО НКО региона с органами исполнительной власти для реализации региональных проектов и предоставления социальных услуг жителям Псковской области.

В проекте «Продюссерский центр СО НКО» реализуется комплексная услуга развития и продвижения потенциала 30 социальных проектов Псковской области, которые являются надёжными поставщиками общественно полезных и социальных услуг, устойчивыми партнёрами региона, ответственными за реализацию проектов в Псковской области.

По вопросам вступления в проект обращаться по телефону +7-911-359-21-67.