«Продюсерский центр СО НКО» помогает некоммерческим организациям в реализации проектов
«Команда 2018» предлагает сотрудничество в рамках проекта «Продюсерский центр СО СНК», который стартовал в феврале 2021 года благодаря президентскому гранту.
Целью проекта является обеспечение взаимодействия не менее 30 устойчивых СО НКО региона с органами исполнительной власти для реализации региональных проектов и предоставления социальных услуг жителям Псковской области.
В проекте «Продюссерский центр СО НКО» реализуется комплексная услуга развития и продвижения потенциала 30 социальных проектов Псковской области, которые являются надёжными поставщиками общественно полезных и социальных услуг, устойчивыми партнёрами региона, ответственными за реализацию проектов в Псковской области.
По вопросам вступления в проект обращаться по телефону +7-911-359-21-67.
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