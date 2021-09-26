Игорь Иванов поздравил псковичей с Днем машиностроителя

13:42, 26 сентября 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил с профессиональным праздником работников машиностроения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«Машиностроение – это сектор промышленности нашей страны, объединяющий работу сотен тысяч профессионалов. В этой отрасли работают высококвалифицированные, ответственные специалисты, трудовые династии, способные продвигать производство на новые уровни», - отмечается в сообщении пресс-службы профобъединения.

В своем поздравлении Игорь Иванов выразил надежду, что усилиями работников машиностроения «эта отрасль в Псковской области вернется на прежние уровни и псковская земля снова станет одним из крупных производителей в секторе машиностроения». Он пожелал псковичам, работающим в этой сфере, «здоровья, новых трудовых достижений, счастья и поддержки родных и близких».