Ковидный коечный фонд в Псковской области расширен до 630 мест

13:58, 26 сентября 2021, ПАИ

Ковидный коечный фонд в Псковской области расширен до 630 коек, загрузка составляет 85%. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

На данный момент в области подтвердились 49787 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 42781 человек. Болезнь унесла жизни 769 пациентов псковских медучреждений.