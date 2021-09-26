Ковидный коечный фонд в Псковской области расширен до 630 мест
Ковидный коечный фонд в Псковской области расширен до 630 коек, загрузка составляет 85%. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
На данный момент в области подтвердились 49787 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 42781 человек. Болезнь унесла жизни 769 пациентов псковских медучреждений.
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