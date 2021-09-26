Какая погода ждёт жителей Псковской области в октябре

14:47, 26 сентября 2021, ПАИ

Среднемесячная температура воздуха в Псковской области в октябре ожидается около нормы, месячная сумма осадков прогнозируется в пределах 80-120 % от нормы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в первой половине месяца преобладающие ночные температуры воздуха составят от +2 до +7 градусов, дневные — от +7 до +12.

Во второй половине месяца ночью ожидается от +1 до +6 градусов, в конце месяца в отдельные ночи возможно понижение до 0…-2. Дневные температуры прогнозируются в пределах +3…+8 градусов с понижением в конце месяца до 0…+5. В отдельные дни возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду.

Уровни воды в реках и Псковском и Чудском озёрах будут в норме для осеннего периода.