День без осадков ожидается в Псковской области 27 сентября
27 сентября на территории Псковской области ожидается переменная облачность без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +2 до +7 градусов, днём — от +10 до +15.
Будет дуть ветер северного направления со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.
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