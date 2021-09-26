День без осадков ожидается в Псковской области 27 сентября

17:56, 26 сентября 2021, ПАИ

27 сентября на территории Псковской области ожидается переменная облачность без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +2 до +7 градусов, днём — от +10 до +15.

Будет дуть ветер северного направления со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.