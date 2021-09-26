Михаил Ведерников поздравил работников машиностроительной отрасли с праздником
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников машиностроительной отрасли с профессиональным праздником. Поздравление он опубликовал на своей странице в Instagram.
Глава региона отметил, что в Псковской области в этой сфере трудится порядка 10 тысяч человек. Каждый из них вносит свой вклад в развитие экономики региона.
Михаил Ведерников поблагодарил работников и ветеранов отрасли за добросовестный труд и пожелал им и их близким крепкого здоровья, счастья и благополучия.
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