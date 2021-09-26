Михаил Ведерников поблагодарил членов избирательных комиссий за добросовестный труд

16:12, 26 сентября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников избирательных комиссий региона с профессиональным праздником. Об этом сообщает Telegram-канал Избирательной комиссии Псковской области.

Глава региона отметил, что в этом году День избирательных комиссий отмечается впервые. Он был учрежден в декабре, и теперь ежегодно будет проводиться в последнее воскресенье сентября. Михаил Ведерников рассказал, что в областной избирательной системе трудятся более 5,5 тысяч человек. И каждый их них вносит важный вклад в проведение открытого и честного выборного процесса. «Высокий уровень организации прошедших недавно выборов служит тому весомым подтверждением. Вы проводите серьезную работу с избирателями, способствуете формированию активной гражданской позиции у молодого поколения», - обратился губернатор к работникам избирательных комиссий. Он напомнил, что в этом году на выборах была создана первая молодежная участковая избирательная комиссия, которая честно и профессионально отработала Единый день голосования.

Михаил Ведерников выразил искреннюю благодарность за добросовестный труд членам участковых комиссий, ветеранам избиркомов и всем, кто оказывает помощь в организации выборов в Псковской области. Он пожелал им профессиональных успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия.