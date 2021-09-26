Скутерист пострадал при столкновении в «Опелем» в Дно
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Фото: Газета "Дновец"
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Фото: Газета "Дновец"
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Фото: Газета "Дновец"
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Фото: Газета "Дновец"
-
Фото: Газета "Дновец"
-
Фото: Газета "Дновец"
-
Фото: Газета "Дновец"
-
Фото: Газета "Дновец"
-
Фото: Газета "Дновец"
-
Фото: Газета "Дновец"
«Опель» и скутер столкнулись в Дно 26 сентября, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
По словам очевидцев, водитель ехал по улице Космонавтов и свернул налево. Скутерист двигался ему навстречу.
46-летний водитель иномарки не пострадал, а 32-летнему водителю скутера оказывается медицинская помощь.
На месте происшествия работали все оперативно-спасательные службы. На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются.
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