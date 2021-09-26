Скутерист пострадал при столкновении в «Опелем» в Дно

15:34, 26 сентября 2021, ПАИ



Фото: Газета "Дновец"



Фото: Газета "Дновец"



Фото: Газета "Дновец"



Фото: Газета "Дновец"



Фото: Газета "Дновец"



Фото: Газета "Дновец"



Фото: Газета "Дновец"



Фото: Газета "Дновец"



Фото: Газета "Дновец"



Фото: Газета "Дновец"



















«Опель» и скутер столкнулись в Дно 26 сентября, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

По словам очевидцев, водитель ехал по улице Космонавтов и свернул налево. Скутерист двигался ему навстречу.

46-летний водитель иномарки не пострадал, а 32-летнему водителю скутера оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работали все оперативно-спасательные службы. На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются.