В Северодвинске многодетная мать насмерть замучила кота своей свекрови

16:50, 26 сентября 2021, ПАИ

Архангельское отделение общественной организации «Альянс защитников животных» собирает подписи, чтобы привлечь местных живодёров к ответственности. Петиция опубликована на сайте change.org и адресована ОМВД города Северодвинска.

Зоозащитники просят возбудить уголовное дело согласно статье 245 (часть 2) УК РФ в отношении жителей Северодвинска Анны Громович и Артёма Лаврентьева. Отмечается, что мужчина и женщина в период с 4 августа по 20 сентября размещали на своих страницах видеозаписи избиения кота Кузи с применением садистских методов. По некоторым данным, записи пыток животного велись по их месту жительства в присутствии шестилетней дочери.

Тревожные сообщения от жителей города о беспрецедентном случае невероятной жестокости по отношению к коту стали поступать зоозащитникам 21 сентября. Люди просили помочь в восстановлении справедливости, не оставлять это дело. 22 сентября информацию осветило северодвинское телевидение.

«Животное было подвергнуто садистскому способу убийства, смерть кота была мучительно долгой. Страшно представить, какие муки испытывало несчастное животное», — рассказали в «Альянсе защитников животных». Причём автор видео признавалась на камеру, что издевалась над 14-летним любимцем свекрови несколько месяцев, как только та выходила из комнаты. «А когда переехали жить в соседнюю комнату, выкрали кота, чтобы убить. Матери сказали, что кот потерялся, всё это время кот с кляпом во рту находился в ящике и подвергался страшным пыткам. Все эти подробности Громович озвучивает на камеру, чтобы сделать больнее хозяйке кота Кузи», — добавили зоозащитники.

Они уверены, что лица, совершавшие данное преступление, прекрасно осознавали, что причиняют животному невыносимую боль. После смерти кота они смонтировали ролик, в котором ещё раз прокомментировали все пытки: они сломали ему лапы и хвост, проткнули нос, били по голове, прошивали скрепками уши. «Я с удовольствием делала ему больно, любуйся… Обожаю его мучить… щас заорёт. Твой кот орал сильно, и мне это нравилось», — озвучила ролик Анна-Виктория Громович. Она объяснила и причину зверских пыток кота: «Он был мразью, твоим отражением».

Замученное садистами животное принадлежало матери Артёма Елене Лаврентьевой, пожилой женщине. «Данные действия были способом мести и расправы со свекровью. Свой ролик они посвятили Елене Юрьевне Лаврентьевой. В конце ролика они цинично разместили портрет кота с надписью «Кузьма Ссаныч. Пал смертью храбрых», «А он умирает. Ему больно! У него сломан хвост и лапы. У него насквозь проколот носик. У него сотрясение».

Зоозащитники подчеркнули, что данное преступление направлено против человеческой нравственности. «Психологические страдания испытали тысячи людей, увидевших ролики, изготовленные, смонтированные и выложенные в сеть Интернет данными гражданами. Во время истязаний кота несовершеннолетний ребёнок преступников находился в комнате, а значит, совершённое садистом преступление было безжалостным и изуверским по отношению к ребёнку — ребёнок неизбежно получил психологическую травму», — заявили авторы петиции.

Отмечается, что Анна Громович является многодетной матерью. При этом на домашних видео, размещённых на страницах Лаврентьева, видно, что для развития и проживания ребёнка не созданы условия: в квартире грязь, хаотически брошенные вещи. По словам соседей, женщина имеет зависимость от алкоголя.

Известие о чудовищном убийстве кота получило широкий резонанс во всей стране. «Почему за украденные деньги злоумышленники получают наказание, лишаются свободы, а за украденную жизнь остаются безнаказанными? Как можно сопоставить цену денег и цену жизни? Пора уже со всей серьёзностью подойти к раскрытию преступлений, связанных с насилием над животными и пропагандой жестокости в нашем обществе», — добавили зоозащитники.

Они требуют найти Анну-Викторию Громович и Артёма Лаврентьева, возбудить уголовное дело в отношении данных граждан и судить их по всей строгости закона.

Петицию уже подписало более 20 тысяч человек. Цель — 25 000.

По сообщениям СМИ, полиция задержала живодёров. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.