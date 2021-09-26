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Происшествия

Масштабное ДТП произошло на трассе М-9 в Псковской области

25 сентября в 23:30 на 612-м км дороги Москва – Балтия произошло ДТП с участием фуры, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

37-летний водитель MAN TGA, двигаясь в направлении Риги, неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управление и врезался в стоящий на правой обочине полуприцеп Krone SDP. В результате грузовик въехал в стоящий впереди прицеп Pacton, состоявший в сцепке с Volvo.

В результате водитель грузовика был доставлен в Великолукскую районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом верхней и нижней челюстей. 

На месте работали сотрудники аварийно-спасательной службы, скорой помощи и других подразделений. 

Обстоятельства инцидента выясняются.

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