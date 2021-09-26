С 1 октября в России проиндексируют зарплату некоторым бюджетникам

18:18, 26 сентября 2021, ПАИ

С 1 октября 2021 года в России проиндексируют зарплату тем бюджетникам, которые не были упомянуты в майских указах. Об этом 26 сентября пишет «Российская газета».

Зарплата будет проиндексирована работникам социальной сферы, гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, спасателям МЧС, сотрудникам ветеринарных лабораторий и других организаций.

Отмечается, что доход специалистов указанных профессий вырастет на 4 %. Размер индексации будет зависеть от конкретного региона.