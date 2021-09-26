С 1 октября в России проиндексируют зарплату некоторым бюджетникам
С 1 октября 2021 года в России проиндексируют зарплату тем бюджетникам, которые не были упомянуты в майских указах. Об этом 26 сентября пишет «Российская газета».
Зарплата будет проиндексирована работникам социальной сферы, гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, спасателям МЧС, сотрудникам ветеринарных лабораторий и других организаций.
Отмечается, что доход специалистов указанных профессий вырастет на 4 %. Размер индексации будет зависеть от конкретного региона.
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