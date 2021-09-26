Правительство поддержало инициативу проведения в РФ чемпионата мира по мини-футболу

18:39, 26 сентября 2021, ПАИ

Правительство России в лице Минспорта выразило готовность поддержать заявку Российского футбольного союза (РФС) на проведения в РФ чемпионата мира по мини-футболу, сообщили «Известия».

Чемпионат мира по мини-футболу в России ни разу не проводился.

Вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко отметил, что в стране есть инфраструктура для проведения соревнований, которая продолжает расширяться и реконструироваться.

Он также добавил, что Россия готова принимать еще больше международных соревнований, поддерживая тем самым статус ведущей мировой державы.

Чернышенко считает, что проведение таких соревнований даст стране позитивный экономический и социальный эффект, так как соревнования сильнейших спортсменов всегда привлекают внимание и способствуют вовлечению людей в занятия спортом и физической культурой.

«Это правильные ориентиры в поддержании здорового образа жизни, к которым мы стремимся», — заключил вице-премьер РФ.