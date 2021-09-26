Юрист рассказал, как мошенники манипулируют людьми
«Известия» со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева рассказали о самой популярной уловке мошенников. Как известно, чаще всего они звонят своим жертвам и представляются сотрудниками банка, которые сообщают о попытке списания денег со счета.
Эксперт отметил, что мошенники «цепляют» жертв на психологический крючок фразой «на вашем банковском счете зафиксирована подозрительная активность, свидетельствующая о работе мошенников».
Соловьев сообщил, что такая формулировка действует на подсознание людей и вызывает доверие к собеседнику, лишая бдительности. Поэтому жертвы не задумываются о том, как банки смогли зафиксировать подозрительную активность.
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