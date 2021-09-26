В Псковском Кремле покажут лазерное шоу, посвященное 250-летию Петра I

19:40, 26 сентября 2021, ПАИ

Генеральный директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев рассказал, что на территории Псковского Кремля покажут лазерное шоу, посвященное императору Петру I.

Мероприятие запланировано на 2022 год, однако уже приобретены лазерные установки. Шоу расскажет о роли Петра в судьбе Пскова, а также о подготовке к Северной войне.