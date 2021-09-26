Россияне всё чаще стали отказываться от наличных купюр в пользу безналичной оплаты, заявил специалист

20:02, 26 сентября 2021, ПАИ

Председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов заявил, что россияне всё чаще стали отказываться от наличных купюр в пользу безналичной оплаты, сообщили «Известия».

Эксперт отметил, что в крупных населенных пунктах РФ отказ от наличных денег практически произошел. Отмечается, что в среднем количество безналичных платежей превышает 70%.

Однако специалист заявил, что часть наличных денег в России все же останется. К ним относятся крупные купюры и мелочь, которую отдают детям или применяют для чаевых.