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Общество

Эксперты рассказали, как избавиться от хандры перед началом рабочей недели

В воскресенье люди могут начинать чувствовать хандру, которая обычно начинается с середины дня, пишут «Известия».

По мнению специалистов, такая хандра связана со скорым наступлением понедельника.

В этом случае эксперты советуют перенести важные дела и уборку на субботу, а воскресенье посвятить отдыху и развлечениям.

Отмечается, что в воскресенье следует делать только те вещи, которые действительно приносят удовольствие, это поможет зарядиться перед началом недели.

Рабочие дела эксперты советуют запланировать в пятницу, чтобы последний выходной не тратить на подготовку.

Провести время в хорошей компании – вот что советуют эксперты. Дружеское общение и смех избавляют от грусти и переживаний. В воскресенье также рекомендуется несколько часов посвятить себе: сходить на массаж, побыть в тишине или принять ванну.

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