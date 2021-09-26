Врачи считают, что лучше сначала привиться от коронавируса и только потом – от гриппа
Людям, которые следят за здоровьем и планируют вакцинироваться, нужно сначала привиться от коронавируса и потом после перерыва — от гриппа, пишет «Российская газета» со ссылкой на доктора медицинских наук, аллерголога-иммунолога Андрея Продеуса.
Врач рассказал, что сначала необходимо пройти полный курс вакцинации от коронавируса, а затем — от гриппа.
Специалист подчеркнул, что именно вакцинация является одним из основных способов борьбы с пандемией.
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