III Российский микробиологический конгресс стартовал на базе ПсковГУ

21:01, 26 сентября 2021, ПАИ

III Российский микробиологический конгресс стартовал на базе Псковского государственного университета, сообщили в пресс-службе вуза. С приветственным словом к участникам конгресса обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников: «Я очень рад, что в Псковской области на базе Псковского государственного университета, который является ведущим вузом нашего региона, в Год науки и технологий проводится ряд масштабных мероприятий, направленных на обсуждение серьёзных научных проблем и популяризацию научной деятельности».

Конгресс собрал более 300 учёных-микробиологов России. Его цель — обмен новейшими результатами исследований в области микробиологии, установление и поддержание контактов между учёными, представителями сфер образования и бизнеса.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина рассказала участникам, что год назад в ПсковГУ были организованы университетские субботы, на которых в онлайн- и офлайн-форматах выступали ведущие учёные из разных вузов страны. Тогда впервые в Псков приехали учёные-микробиологи, которые доступно рассказывали псковичам о мире микробов.

Научная программа стартует 27 сентября. На протяжении недели на пяти площадках ПсковГУ будут проходить научные сессии: «Разнообразие и экология микроорганизмов», «Метаболизм и геномика микроорганизмов», «Микробные технологии, включая агробиотехнологии», «Медицинская микробиология».