ТагАЗ зацепился за грузовик, устроив ДТП в Псковской области

21:16, 26 сентября 2021, ПАИ

В Telegram-канале «Псковская сводка» сообщили, что на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе 53-летний водитель ТагАЗа, по предварительной информации, не рассчитал безопасный боковой интервал, столкнулся с грузовым автомобилем MAN, вместе с этим задев Volvo.

От госпитализации участники ДТП отказались.

На месте происшествия работают ГИБДД, сотрудники скорой помощи и спасатели.

Обстоятельства произошедшего выясняются.