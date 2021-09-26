ТагАЗ зацепился за грузовик, устроив ДТП в Псковской области
В Telegram-канале «Псковская сводка» сообщили, что на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе 53-летний водитель ТагАЗа, по предварительной информации, не рассчитал безопасный боковой интервал, столкнулся с грузовым автомобилем MAN, вместе с этим задев Volvo.
От госпитализации участники ДТП отказались.
На месте происшествия работают ГИБДД, сотрудники скорой помощи и спасатели.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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