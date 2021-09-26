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Зелёный чай снижает риск возникновения рака и инсульта

Зелёный чай снижает риск возникновения рака и инсульта, препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказало издание Nihon Keizai со ссылкой на японского доктора сельскохозяйственных наук Еити Фукусиму.

Он отметил, что употребление зелёного чая связано со снижением риска развития широкого спектра заболеваний, включая некоторые виды рака – рак эндометрия, лёгких и яичников, а также смерть от сердечно-сосудистых заболеваний и инсульт.

Учёный заявил, что это связано с тем, что в зелёном чае содержится большое количество катехинов, которые являются антиоксидантами, у них есть способность усиливать действие некоторых ферментов, которые отвечают за расщепление в организме жиров.

Фукусима также подчеркнул, что вещества в зелёном чае помогают уменьшить риск заболевания гриппом, этот эффект может сохраняться до пяти месяцев.

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