Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Врач-невролог назвала продукты питания, которые вызывают мигрень

Заведующая консультативно-диагностическим центром, врач-невролог ГКБ № 29 им. Н. Э. Баумана департамента здравоохранения Москвы Татьяна Вон рассказала, какие продукты питания вызывают мигрень.

По её словам, к таким продуктам относятся шоколад, кофе и цитрусовые.

Она также отметила, что мигрень — генетическое заболевание, передаётся по наследству. Женщины болеют чаще. У мигрени есть провокаторы, например гормональные. При беременности, в середине месячных, перед месячными это связанное с гормонами нарушение. Есть продукты, которые вызывают приступ мигрени: это алкоголь, шоколад, кофе, цитрусовые.

Врач отметила, что при мигренях необходимо обратиться за консультацией к неврологу. Как добавила Вон, для мигрени характерна сильная головная боль, которая сопровождается тошнотой, светобоязнью. При этом приступ такой боли может длиться от четырёх до 72 часов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас водительские права?
Проголосовать >>>

26 сентября 2021

Включение в рацион тыквы поможет улучшить обмен веществ и стимулировать работу мозга
26 сентября 2021

В Псковской области возобновляются рейды и проверки в связи с высоким ростом заболеваемости COVID-19
26 сентября 2021

Специалисты выявили у многих людей проблемы с обонянием ещё до заболевания ковидом
26 сентября 2021

Врач-невролог назвала продукты питания, которые вызывают мигрень
26 сентября 2021

Зелёный чай снижает риск возникновения рака и инсульта
26 сентября 2021

ТагАЗ зацепился за грузовик, устроив ДТП в Псковской области

26 сентября 2021

III Российский микробиологический конгресс стартовал на базе ПсковГУ
26 сентября 2021

Врачи считают, что лучше сначала привиться от коронавируса и только потом – от гриппа

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...