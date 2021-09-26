Врач-невролог назвала продукты питания, которые вызывают мигрень

22:03, 26 сентября 2021, ПАИ

Заведующая консультативно-диагностическим центром, врач-невролог ГКБ № 29 им. Н. Э. Баумана департамента здравоохранения Москвы Татьяна Вон рассказала, какие продукты питания вызывают мигрень.

По её словам, к таким продуктам относятся шоколад, кофе и цитрусовые.

Она также отметила, что мигрень — генетическое заболевание, передаётся по наследству. Женщины болеют чаще. У мигрени есть провокаторы, например гормональные. При беременности, в середине месячных, перед месячными это связанное с гормонами нарушение. Есть продукты, которые вызывают приступ мигрени: это алкоголь, шоколад, кофе, цитрусовые.

Врач отметила, что при мигренях необходимо обратиться за консультацией к неврологу. Как добавила Вон, для мигрени характерна сильная головная боль, которая сопровождается тошнотой, светобоязнью. При этом приступ такой боли может длиться от четырёх до 72 часов.