Специалисты выявили у многих людей проблемы с обонянием ещё до заболевания ковидом

22:27, 26 сентября 2021, ПАИ

Проблемы с обонянием наблюдались у почти 1,4 % населения до заболевания ковидом, сообщили «Известия» со ссылкой на директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную. Она отметила, что чаще симптом наблюдался у пожилых людей: у 50 % людей старше 50 лет и у 80 % старше 80 лет.

Специалист добавила, что на качество восприимчивости запахов влияют нейродегенеративные болезни, сахарный диабет, никотиновая зависимость. После заболевания коронавирусом обоняние восстанавливается по-разному. На скорость возвращения ощущений влияют возраст, вредные привычки, сопутствующие заболевания и особенности организма.

Пшеничная подчеркнула, что в отдельных случаях сохранение этих нарушений возможно в течение года и даже более.