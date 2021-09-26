Включение в рацион тыквы поможет улучшить обмен веществ и стимулировать работу мозга

23:12, 26 сентября 2021, ПАИ

Включение в рацион тыквы поможет улучшить обмен веществ и стимулировать работу мозга. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на диетолога, доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга.

Специалист сообщил, что тыква по своим свойствам ближе к моркови. Их объединяет то, что и в моркови, и в тыкве довольно много каротиноидов – предшественников витамина А. Он способствует улучшению свойств кожи, волос, ногтей, а также стимулирует иммунитет, защищает от роста опухолей, улучшает зрение, задерживает развитие атеросклероза.

Кроме того, в тыкве содержится витамин К, который способствует удержанию кальция в костях и защите организма от остеопороза. Это вещество также регулирует свёртываемость и улучшает микроциркуляцию крови.

Снижению уровня холестерина в крови, улучшению углеводного и жирового обмена также помогает употребление тыквы в рационе.