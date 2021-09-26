Глава компании Pfizer заявил, что ожидает в течение года возвращения к нормальной жизни после пандемии
Глава компании – производителя вакцин от коронавируса Pfizer Альберт Бурла заявил, что ожидает в течение года возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса, но при условии ежегодной вакцинации, сообщает РИА Новости.
Бурла отметил, что вернуться к нормальной жизни возможно при условии ежегодной вакцинации, так как вирус уже никуда не уйдёт.
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