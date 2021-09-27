Работников дошкольного образования чествуют в России 27 сентября

08:58, 27 сентября 2021, ПАИ

27 сентября в России отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников, сообщает calend.ru.

Праздник был учреждён по инициативе ряда российских педагогических изданий в 2004 году. Его поддержали авторы многих базовых дошкольных программ, педагоги детских садов и родители. По некоторым данным, дата приурочена к открытию первого детского сада в Санкт-Петербурге в 1863 году.

Традиционно в этот день во многих регионах проходят торжественные мероприятия, посвященные специалистам, работающим в дошкольных образовательных учреждениях.