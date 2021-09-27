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Воздвижение Креста Господня: что нельзя делать 27 сентября

Воздвижение Креста Господня празднуют православные 27 сентября, сообщает calend.ru.

Праздник был установлен в память обретения Креста, которое произошло в IV веке в Иерусалиме. По преданию, его обнаружила мать императора Константина Великого царица Елена. По её велению начались раскопки, в ходе которых нашли пещеру Гроба Господня, а неподалеку — три креста. Выявить тот, на котором распяли Христа, помогло чудо: больная женщина, прикоснувшись к нему, получила исцеление.

На Руси в этот день было принято ходить в церковь. После крестьяне приступали к своим повседневным делам и заботам. Воздвижение в народе называли также Вдвиженьем или Сдвиженьем — эти слова обозначали движение, изменение состояния.

Праздник был постным. Чаще всего в этот день ели капусту и блюда из нее. За три дня до этого кочаны убирали с огорода, после чего крестьянки занимались заготовкой капусты на зиму. Обычно это делали на капустных вечерках, которые сопровождались шутками и байками.

Продолжались и девичьи вечерки. Люди верили, что если девушка, собираясь в этот день на посиделки, семь раз прочтет особый заговор, то ее полюбит приглянувшийся ей парень.

Важных дел на Воздвиженье начинать было нельзя, иначе ничего не получилось бы. Запрещалось также ходить в лес: в народе считали, что в это время медведи делают себе берлоги, а леший осматривает свое царство. Готовились к зиме и змеи, которые прятались под трухлявые пни. Говорили, что если змея на Воздвиженье кого-нибудь ужалит, то не сможет уползти и спрятаться от мороза.

В это время уже случались заморозки.

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