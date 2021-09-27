Представители псковского колледжа искусств очистили от мусора берег реки Великой

08:23, 27 сентября 2021, ПАИ

Студенты, преподаватели и сотрудники Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная Россия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

К мероприятию присоединились заместитель директора колледжа по воспитательной и социальной работе Наталья Дмитриева, преподаватели Снежана Власова, Евгения Шургалина, начальник хозяйственного отдела Наталья Парфёнова, а также студенты Даниил Рыльцов, Надежда Михайлова, Иван Ларионов, Захарий Титов и Андрей Федоров. Добровольцы очистили от мусора зелёную зону вдоль левого берега реки Великой от дома №1 по улице Горького до Степановского лужка.

Экологические субботники под эгидой движения «Зелёная Россия» проходят с 2013 года по всей стране. Акция объядинила 18 млн человек в 85 регионах РФ. Волонтеры высаживают деревья в рамках проекта «Лес Победы», убирают территорию парков, набережных рек.