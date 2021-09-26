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Культура

На лекции Анны Виленской побывали студенты псковского колледжа искусств

Студенты Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова посетили лекцию Анны Виленской, которая состоялась 25 сентября в БКЗ филармонии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в образовательном учреждении.

Это была первая из 9 лекций о классической музыке, с которыми Анна Виленская выступит в Пскове. Её посвятили эпохам Средневековья и Возрождения.

Музыковед, преподаватель колледжа искусств Ирина Галковская отметила, что разговор о классической музыке получился очень интересным. По её словам, ключевые музыкальные термины и понятия спикер объясняла доступно и легко, она сопровождала свой рассказ презентацией и музыкальными иллюстрациями.

«Это особая способность говорить просто о сложных вещах, доходчиво объяснять темы из области музыкознания. Сама идея музыкального просвещения людей разного возраста и степени образованности не нова. В нашей стране её претворяли в жизнь такие талантливейшие музыковеды как Иван Иванович Соллертинский, Святослав Бэлза. Они обладали по-настоящему энциклопедическими знаниями, феноменальной памятью, были превосходными мастерами ораторского искусства», - рассказала Ирина Галковская.

Она добавила, что Анна Виленская увлечена идеей популяризации музыкального искусства и преподносит материал на понятном для молодёжной аудитории языке, проводя интересные параллели между классической музыкой и поп-культурой.

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