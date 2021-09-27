В Псковской области пресекли канал незаконной миграции

08:47, 27 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области пресечена деятельность преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции иностранных граждан из Российской Федерации в Латвийскую Республику. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

41-летний и 30-летний граждане РФ организовали попытки незаконного пересечения государственной границы двумя группами выходцев одного из государств Юго-Восточной Азии в обход установленных международных пунктов пропуска. За материальное вознаграждение россияне обещали иностранцам успешное и беспрепятственное пересечение государственной границы и убытие в страны Евросоюза. Обе группы численностью более 20 иностранцев вместе с их проводниками задержали псковские пограничники в лесном массиве Пыталовского района.

За нарушение режима пребывания в Российской Федерации иностранцы привлечены к административной ответственности в виде штрафов и выдворены с территории страны. Организаторов незаконной миграции Пыталовский районный суд привлек к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ, и назначил наказание каждому в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком 1 год. Приговор вступил в законную силу.