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Александр Котов: В пандемию работники туротрасли показали себя настоящими профессионалами

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил сотрудников туротрасли с Всемирным днём туризма. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов отметил, что Псковская область – регион с богатым историко-культурным наследием, чистым воздухом, уникальным природным ландшафтом и выгодным географическим положением. «Нам есть чем гордиться и что показать гостям: на псковской земле находится более четырёх тысяч культурных, исторических и экологических достопримечательностей», - заметил он.

«Туризм как сфера хозяйственной деятельности имеет огромное значение для социально-экономического развития региона. Реализация имеющегося туристического потенциала стимулирует гостиничный и ресторанный бизнес, торговлю, дорожное строительство, транспорт, обеспечивает дополнительные рабочие места, способствует сохранению народных промыслов и культурных национальных традиций», - добавил Александр Котов.

Спикер областного Собрания заметил, что пандемия переформатировала деятельность всей туристкой индустрии – туроператоры и туристические агентства столкнулись с серьёзными ограничениями и сокращением турпотока. «В этих непростых условиях работники туристической отрасли Псковской области показали себя настоящими профессионалами, умеющими креативно мыслить и не сдаваться перед трудностями, что в итоге привело к созданию новых туристических маршрутов и расширению форм экскурсионного обслуживания».

В завершение Александр Котов пожелал сотрудникам стабильной работы, новых идей, интересного общения, здоровья и благополучия.

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