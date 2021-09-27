Кофеманку задержали росгвардейцы в магазине на Труда
26 сентября примерно в три часа дня поступило сообщение о тревожном сигнале из магазина на улице Труда, где женщина похитила четыре пачки кофе, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области.
Служба вневедомственной охраны прибыла на место происшествия и задержала 38-летнюю псковичку, похитившую четыре пачки кофе из зала на сумму 2611 рублей.
Для дальнейшего разбирательства женщину передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.
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