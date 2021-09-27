Кофеманку задержали росгвардейцы в магазине на Труда

09:32, 27 сентября 2021, ПАИ

26 сентября примерно в три часа дня поступило сообщение о тревожном сигнале из магазина на улице Труда, где женщина похитила четыре пачки кофе, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области.

Служба вневедомственной охраны прибыла на место происшествия и задержала 38-летнюю псковичку, похитившую четыре пачки кофе из зала на сумму 2611 рублей.

Для дальнейшего разбирательства женщину передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.