Наркозависимого порховича лишат водительских прав

09:35, 27 сентября 2021, ПАИ

В Порхове местного жителя лишат водительских прав из-за наркозависимости. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Порховского района.

С 2 августа 2021 года житель Порхова состоит на диспансерном учете в учреждении здравоохранения «Порховская межрайонная больница» у врача-нарколога с диагнозом «Пагубное употребление каннабиноидов». При наличии данного диагноза он имеет водительское удостоверение.

В связи с отсутствием права на управление транспортным средством, наличием реальной угрозы безопасности дорожного движения прокурор Порховского района направил в суд исковое заявление о прекращении действия права вышеуказанного лица на управление транспортными средствами.

В ведомстве пояснили, что в соответствии с требованиями статей 25, 27 Федерального закона Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» право на управление транспортными средствами предоставляется гражданам, сдавшим квалификационные экзамены и не имеющим ограничений к водительской деятельности. Кандидаты в водители и водители транспортных средств обязаны проходить медицинское освидетельствование. Частью 1 статьи 28 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» установлено, что основанием прекращения действия права на управление транспортными средствами является ухудшение здоровья водителя, препятствующее безопасному управлению транспортными средствами, подтвержденное медицинским заключением.