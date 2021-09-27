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Более 300 учёных-микробиологов встретились в ПсковГУ – на базе вуза стартовал Российский микробиологический конгресс

Третий Российский микробиологический конгресс стартовал на базе Псковского государственного университета. Торжественная церемония открытия состоялась 26 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

С приветственным словом к участникам конгресса обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников: «Я очень рад, что в Псковской области на базе Псковского государственного университета, который является ведущим вузом нашего региона, в Год науки и технологий проводится ряд масштабных мероприятий, направленных на обсуждение серьёзных научных проблем и популяризацию научной деятельности».

Конгресс собрал более 300 учёных-микробиологов России. Его цель - обмен новейшими результатами исследований в области микробиологии, установление и поддержание контактов между учеными, представителями сферы образования и бизнеса.

Сопредседателями конгресса выступают ректор ПсковГУ Наталья Ильина, заведующая кафедрой микробиологии биологического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова» Елизавета Бонч-Осмоловская, заместитель директора по научной работе Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук Николай Пименов.

«Нас всех объединяет любовь к нашей науке, я считаю, что мы очень счастливые люди – каждый день мы сталкиваемся с чем-то новым. Диалог с природой постоянно ускоряется благодаря современным методам. В общем, нам всем есть что обсудить, что рассказать друг другу, для этого и нужны такие конгрессы», - обратилась к участникам Елизавета Бонч-Осмоловская.

Наталья Ильина рассказала участникам, что год назад в ПсковГУ были организованы университетские субботы, на которых в онлайн- и офлайн-форматах выступали ведущие учёные из разных вузов страны. Тогда впервые в Псков приехали  учёные-микробиологи, которые доступно рассказывали псковичам о микробном мире. Она отметила, что для таких профессиональных коллабораций и важно развивать региональные вузы до сетевых.

«Региональные вузы могут стать тем фундаментом сетевого взаимодействия, когда наука, делающаяся в крупных центрах – в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Новосибирске –  не остаётся локализованной и распространяется дальше, - подчеркнула ректор ПсковГУ. - Хотелось бы выразить огромную благодарность Межрегиональному биологическому обществу, лично Елизавете Александровне Бонч-Осмоловской, Николаю Викторовичу Пименову за то, что согласились провести конгресс на Псковской земле. Для нас это возможность показать молодым учёным, что есть университеты, куда можно приезжать. Не только читать лекции и вести профессиональную коммуникацию, а это место, где можно делать карьеру, начинать её здесь. И лично губернатор региона, и я, как ректор, и научные руководители, думаю, в этом заинтересованы».

«Я часто повторяю, что микробиология делается руками женщин, то, что вы сегодня видите, это прекрасное тому подтверждение. Я считаю, что Наталья Анатольевна Ильина, придя в псковский вуз, просто его преобразовала в организацию другого уровня. Я преклоняюсь перед силами команды, стремлениями, уверенностью в том, что всё делается правильно, эти люди крайне заинтересованы в своём деле», - отметил сопредседатель конгресса Николай Пименов.

Научная программа стартует 27 сентября. На протяжении недели на 5 площадках ПсковГУ будут проходить научные сессии: к традиционным - «Разнообразие и экология микроорганизмов», «Метаболизм и геномика микроорганизмов», «Микробные технологии, включая агробиотехнологии» - в этот раз добавится новая, «Медицинская микробиология». По всем направлениям будут представлены пленарные доклады ведущих российских микробиологов, устные секционные и стендовые доклады, пройдет конкурс работ молодых ученых, VI съезд Межрегионального микробиологического общества. С научной программой можно ознакомиться здесь.

ПсковГУ выступает организатором Третьего Российского микробиологического конгресса наравне с Межрегиональным микробиологическим обществом (ММО) и Федеральным исследовательским центром «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН.

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Более 300 учёных-микробиологов встретились в ПсковГУ – на базе вуза стартовал Российский микробиологический конгресс

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