Некоммерческие организации могут пройти обучение в Продюсерском центре СО НКО

09:46, 27 сентября 2021, ПАИ

ПРОО «Команда 2018» реализует проект «Продюсерский центр СО НКО», который стал победителем первого конкурса Фонда президентских грантов 2021 года, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Проект реализуется для обеспечения взаимодействия не менее 30 устойчивых СО НКО с органами исполнительной власти в рамках реализации региональных проектов и предоставление социальных услуг населению Псковской области с помощью применения стандарта менеджмента по системе «ОКНО» и развитие медиабренда СО НКО Псковской области за 2021-2022 годы.

Организации, попадая в Продюсерский центр СО НКО, получают комплексное развитие, поднимаясь по трём ступеням:

1 ступень – управленческая. Укрепление устойчивости: разработка стратегии и ключевых программ на пять лет в соответствии с ЦУР и приоритетными целями развития России, повышение квалификации по менеджменту качества (обучение, консалтинг и внешняя оценка);

2 ступень – функциональная. Обеспечение прямого взаимодействия с профильными органами исполнительной власти и совместная разработка системы учёта деятельности СО НКО в рамках реализации региональных проектов: разработка знака качества соответствия социальных проектов целям региональных проектов Псковской области, экспертная поддержка при подготовке к зачислению в реестр поставщиков качественных социальных услуг в Псковской области;

3 ступень – информационная. Разработка медиабренда СО НКО: запись видеовизитки, базовая подготовка сообщества в социальной сети «ВКонтакте», разработка портфолио и презентации о деятельности СО НКО, полугодовая информационная поддержка в СМИ Псковской области для популяризации социального эффекта деятельности СО НКО.

По вопросам попадания в проект обращаться по телефону +7 (911) 359-21-67.