Учащиеся СИЗО-1 отмечены благодарностями Детского фонда

09:54, 27 сентября 2021, ПАИ

В учебно-консультационном пункте вечерней школы при Псковском следственном изоляторе вручили грамоты с благодарностями осужденным отряда по хозяйственному обслуживанию, которые приняли участие в благотворительной акции «Здравствуй, школа-2021», сообщила пресс-служба УФСИН России по Псковской области.

Классный руководитель УКП СИЗО-1 Наталья Афанасьева рассказала, что благодарности вручили осужденным, которые внесли свой вклад в благое дело, при помощи которого удалось собрать в школу более 630 ребят из нуждающихся семей и интернатных учреждений.