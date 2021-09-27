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Происшествия

В Псковской области за минувшую неделю выявлено 48 нетрезвых водителей

В Псковской области за минувшую неделю выявлено 48 нетрезвых водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госавтоинспекции региона.

В Псковской области за прошедшую неделю произошло девятнадцать дорожно-транспортных происшествий. За указанное время в ДТП погиб 1 человек, различные травмы получили 26 человек. Кроме того, за период с 20 по 26 сентября полицейские поймали 48 пьяных водителей, 11 из них – повторно.

Всего за минувшую неделю сотрудниками Госавтоинспекции Псковской области пресечено 1834 нарушения Правил дорожного движения. 

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