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Общество

В Локнянском районе закрыли для грузовиков дорогу Гоголевский поворот – Усадьба

С 27 сентября по 26 октября временно ограничено движение грузового транспорта по дороге Гоголевский поворот – Усадьба (км 0+000 – км 12+000) в Локнянском районе, сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Такое решение было принято в связи с неудовлетворительным состоянием дорожного полотна.

Комиссионное обследование дороги выявило локальные разрушения песчано-гравийного покрытия, превышающие предельно допустимые значения. Так, в связи с неблагоприятными погодными условиями произошло переувлажнение земляного полотна, а в результате движения большегрузной техники образовались значительные дефекты и повреждения проезжей части (ямочность, колейность). Комиссия пришла к выводу, что дальнейшее движение большегрузного транспорта приведет к увеличению разрушений проезжей части.

В течение месяца будет проведена просушка земляного полотна, восстановление профиля проезжей части с добавлением нового материала и профилирование проезжей части.

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