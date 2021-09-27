Скончался президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов
26 сентября в возрасте 75 лет скончался президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, культуролог и киновед Кирилл Разлогов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дочь Анастасию Разлогову.
«Он скончался вчера от сердечной недостаточности», - сказала она.
Дата и место прощания с Кириллом Разлоговым станут известны позже.
Кирилл Разлогов родился в 1946 году в семье дипломата. В 1969-ом окончил отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ, в 1984-ом — Академию внешней торговли.
В 1972 году начал читать лекции о зарубежном кино на Высших курсах сценаристов и режиссеров, затем работал в НИИ киноискусства, советником председателя Госкино СССР, директором Российского института культурологии.
С 1999 года Разлогов был программным директором Московского международного кинофестиваля, а также президентом Гильдии киноведов и кинокритиков; с 2013-го — ведущим научным сотрудником НИИ киноискусства и профессором ВГИКа.
Автор книг и статей об истории кино, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1996).
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