Четыре возгорания произошло в Псковской области за последние сутки

10:41, 27 сентября 2021, ПАИ

В связи с сезоном отопления участились случаи возгорания в Пскове и Псковской области. За прошедшие сутки произошло четыре случая возгорания, сообщает пресс-служба МЧС.

В Острове в 8:21 на улице Первого Мая,79 произошел пожар в жилом доме 6х12 метров. В одной из квартир повреждены стены и потолок площадью 36 квадратных метров.

Предположительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки внутри дома. Пострадавших нет.

В Ядровоской волости Псковского района в деревне Глоте в 18:18 произошло возгорание бани 3х5 метров. Выгорела парная площадью 3х1 метр.

Предположительной причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при использовании печи. Пострадавших нет.

В Торошино в СНТ «Торошинка» в 18:28 сгорела баня 3х5 метров.

Предположительная причина - нарушение правил безопасности при использовании печи. Пострадавших тоже нет.

В 18:57 поступило сообщение о возгорание в эксплуатированием здании в Пскове на улице Коммунальной. На втором этаже здания горел мусор.

Причиной стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.