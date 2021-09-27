В Псковском отделении ПФР рассказали о плановых и внеплановых повышениях пенсий

11:05, 27 сентября 2021, ПАИ

Отделение ПФР по Псковской области дает разъяснения о плановых и внеплановых повышениях пенсий в течение года.

Как пояснили Псковскому агентству информации в ПФР, в ряде источников появилась информация о повышении с 1 октября пенсий гражданам, достигшим 80 лет, и гражданам, имеющим 20 лет (женщины) или 25 лет (мужчины) стажа в местности, приравненной к Крайнему Северу или в районах Крайнего Севера.

Повышение пенсии в связи с такими событиями, как достижение 80-летнего возраста, приобретение стажа на Севере или увольнение с работы, не привязано к фиксированным датам в течение года, например к 1 октября, и устанавливается пенсионерам при наступлении соответствующих обстоятельств.

Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит со дня достижения этого возраста. Самому пенсионеру при этом не надо ничего делать для получения надбавки, ПФР автоматически устанавливает её по имеющимся данным.

Аналогично нет привязки к фиксированной дате повышения пенсии, если у работающего пенсионера появляется новый стаж на Севере. В таком случае надо только подать заявление с подтверждающими документами в Пенсионный фонд, после чего выплаты будут пересчитаны с нового месяца.

Те, кто полностью выработал северный стаж, имеют право досрочно уйти на пенсию на пять лет раньше и получать повышенные выплаты независимо от места проживания. Минимально необходимый северный стаж для досрочного назначения пенсии составляет 15 лет на Крайнем Севере и 20 лет в приравненных местностях. Требования по страховому стажу при этом составляют 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Если северный стаж выработан не полностью, возраст назначения пенсии снижается за каждый отработанный год в северном регионе.

Повышенную пенсию также получают те, кто живет на Севере. Страховая пенсия и повышения к ней увеличиваются на районный коэффициент конкретного региона.

В течение года есть перерасчеты, которые ежегодно осуществляются в одни и те же даты – 1 января, когда индексируются страховые пенсии большинства пенсионеров, или 1 апреля, с которого ежегодно повышаются пенсии по государственному обеспечению, включая социальные. Другой такой датой является 1 августа, когда Пенсионный фонд повышает страховые пенсии работавших пенсионеров, а также выплаты пенсионных накоплений по результатам полученной инвестиционной доходности.

Все перерасчеты, которые проходят в течение года в фиксированные даты, Пенсионный фонд осуществляет автоматически, без обращения со стороны жителей региона.