Псковские пенсионеры могут получить доплату за детей-студентов

12:00, 27 сентября 2021, ПАИ

Псковские родители-пенсионеры, которые получают страховую пенсию по старости или инвалидности, могут получать доплату за несовершеннолетних детей, обучающихся на очном отделении учебного заведения, сообщили в пресс-службе регионального ОПФР.

В 2021 году за каждого нетрудоспособного члена семьи доплата составляет 2014,82 рубля и индексируется ежегодно.

Надбавка к фиксированной выплате родителям-пенсионерам назначается по заявлению до совершеннолетия детей (18 лет) независимо от факта их учёбы и иждивения, а также за детей, продолжающих обучение в учебном заведении на очном отделении, но до достижения 23-летнего возраста.

Нахождение несовершеннолетнего ребёнка до 18 лет на иждивении родителя-пенсионера не требует доказательств. После наступления совершеннолетия, если ребёнок продолжает учиться, то для получения надбавки нужно установить факт нахождения ребенка на иждивении у родителя, а также предоставить справку из образовательного учреждения, в котором обучается ребенок.

Для повышения пенсии учитывается не более трёх нетрудоспособных членов семьи, при этом за одного и того же ребёнка пенсия может быть повышена обоим родителям-пенсионерам.

Родители-пенсионеры студентов, находящихся в академическом отпуске, также имеют право на получение повышенного фиксированного размера страховой пенсии, но при отчислении студента из учебного заведения или переводе на заочную, вечернюю, дистанционную форму обучения либо призыве на военную службу выплата повышенного размера страховой пенсии его родителям-пенсионерам прекращается.

Во избежание переплат, которые в дальнейшем будут удержаны из пенсии, необходимо незамедлительно сообщить в любую клиентскую службу ПФР о наступлении вышеназванных обстоятельств.