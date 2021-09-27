Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские пенсионеры могут получить доплату за детей-студентов

Псковские родители-пенсионеры, которые получают страховую пенсию по старости или инвалидности, могут получать доплату за несовершеннолетних детей, обучающихся на очном отделении учебного заведения, сообщили в пресс-службе регионального ОПФР.

В 2021 году за каждого нетрудоспособного члена семьи доплата составляет 2014,82 рубля и индексируется ежегодно.

Надбавка к фиксированной выплате родителям-пенсионерам назначается по заявлению до совершеннолетия детей (18 лет) независимо от факта их учёбы и иждивения, а также за детей, продолжающих обучение в учебном заведении на очном отделении, но до достижения 23-летнего возраста.

Нахождение несовершеннолетнего ребёнка до 18 лет на иждивении родителя-пенсионера не требует доказательств. После наступления совершеннолетия, если ребёнок продолжает учиться, то для получения надбавки нужно установить факт нахождения ребенка на иждивении у родителя, а также предоставить справку из образовательного учреждения, в котором обучается ребенок.

Для повышения пенсии учитывается не более трёх нетрудоспособных членов семьи, при этом за одного и того же ребёнка пенсия может быть повышена обоим родителям-пенсионерам.

Родители-пенсионеры студентов, находящихся в академическом отпуске, также имеют право на получение повышенного фиксированного размера страховой пенсии, но при отчислении студента из учебного заведения или переводе на заочную, вечернюю, дистанционную форму обучения либо призыве на военную службу выплата повышенного размера страховой пенсии его родителям-пенсионерам прекращается.

Во избежание переплат, которые в дальнейшем будут удержаны из пенсии, необходимо незамедлительно сообщить в любую клиентскую службу ПФР о наступлении вышеназванных обстоятельств.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас водительские права?
Проголосовать >>>

27 сентября 2021

ПсковГУ будет получать 100 миллионов рублей ежегодно на реализацию программы развития
27 сентября 2021

Из-за ограничительных мер в Псковской области туристы превратились в экскурсантов
27 сентября 2021

Туристы любят посещать «классический четырехугольник» в Псковской области
27 сентября 2021

200 тысяч туристов посетили Псковскую область за восемь месяцев
27 сентября 2021

За прошедшую неделю ПАИ цитировали в два раза чаще, чем конкурентов
27 сентября 2021

Клуб S-Fitness 28 сентября ждет всех на дни открытых дверей
27 сентября 2021

Четыре возгорания произошло в Псковской области за последние сутки

27 сентября 2021

Скончался президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...