Клуб S-Fitness 28 сентября ждет всех на дни открытых дверей
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе фитнес-клуба, во вторник, 28 сентября, в S-Fitness пройдет день открытых дверей.
Можно не только прийти и посмотреть оснащение клуба, познакомиться и пообщаться с его сотрудниками, но и позаниматься. Все занятие гостя будет сопровождать тренер, который объяснит, как пользоваться тренажерами, проконтролирует правильность выполнения упражнений и даст рекомендации о правильном питании.
В 19:00 пройдут групповые занятия — табата и стретчинг, - в которых можно будет принять участие.
Кроме того, в ходе дня открытых дверей пройдет розыгрыш призов и подарков. А если привести друга на тренировку, можно получить подарок от администратора.
Участие в дне открытых дверей только по предварительному бронированию. Запись у администратора по телефону 55-77-75 или в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
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