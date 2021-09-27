Клуб S-Fitness 28 сентября ждет всех на дни открытых дверей

11:59, 27 сентября 2021, ПАИ

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе фитнес-клуба, во вторник, 28 сентября, в S-Fitness пройдет день открытых дверей.

Можно не только прийти и посмотреть оснащение клуба, познакомиться и пообщаться с его сотрудниками, но и позаниматься. Все занятие гостя будет сопровождать тренер, который объяснит, как пользоваться тренажерами, проконтролирует правильность выполнения упражнений и даст рекомендации о правильном питании.

В 19:00 пройдут групповые занятия — табата и стретчинг, - в которых можно будет принять участие.

Кроме того, в ходе дня открытых дверей пройдет розыгрыш призов и подарков. А если привести друга на тренировку, можно получить подарок от администратора.

Участие в дне открытых дверей только по предварительному бронированию. Запись у администратора по телефону 55-77-75 или в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».