Чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области

13:56, 27 сентября 2021, ПАИ

27 сентября в Псковской области стартовал конкурс по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Четыре дня участники (каждый в своей категории) будут соревноваться и демонстрировать свое умение в освоении профессии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по образованию Псковской области.

В VI Псковском чемпионате 2021 года примут участие конкурсанты из 15 образовательных организаций области, среди них: 7 специальных общеобразовательных школ и школ-интернатов, 6 организаций среднего профессионального образования, 1 организация высшего профессионального образования, 1 учреждение социального обслуживания. Уже зарегистрировано 114 участников, среди которых школьники, студенты, специалисты в возрасте от 14 до 65 лет. Судейство конкурса будут осуществлять 70 экспертов. Студенты-волонтеры из Псковского государственного университета окажут помощь инвалидам с различными нозологиями в процессе конкурса.

Соревнования пройдут на 10 площадках по 15 компетенциям: «Администрирование баз данных», «Обработка текста», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Медицинский и социальный уход», «Малярное дело», «Столярное дело», «Слесарное дело», «Гончарное дело», «Мебельщик», «Бисероплетение», «Флористика», «Художественное вышивание», «Швея», «Экономика и бухгалтерский учет», «Макетирование». Новыми компетенциями в 2021 году будут «Экономика и бухгалтерский учет» и «Макетирование».

Особое внимание обращаем на новую компетенцию «Макетирование». Она относится к региональной компетенции, конкурсное задание по которой разработано на региональном уровне самостоятельно с учетом национальных и этнокультурных особенностей региона.

С конкурсными заданиями по всем компетенциям можно ознакомиться на сайте ГБПОУ Псковской области «Псковский колледж профессиональных техноголгий и сервиса» в разделе «О колледже», далее - «Региональный центр развития движения «Абилимпикс».