Пропавшую месяц назад 34-летнюю женщину разыскивают в Псковской области

14:04, 27 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области разыскивают пропавшую 34-летнюю Анну Кохнович из посёлка Хохлово Вологодской области. Об этом сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

С 25 августа текущего года её местонахождение неизвестно. Приметы: рост 164 сантиметра, телосложение нормальное, глаза серо-голубые, волосы светло-русые. Женщина может находиться в Псковской области.

Информацию о местонахождении пропавшей волонтеры просят сообщать по номерам 8(800) 700-54-52 или 112.